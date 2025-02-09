AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için söz konusu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle sürdürülüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de 214'ü sabit, 75'i seyyar, 18'i seyyar traktör ve 5'i motosiklet olmak üzere toplam 312 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

İstasyonlarda, geçen yıl 12 milyon 559 bin 180 araç muayene edildi. Bu araçların 8 milyon 961 bin 119'unun hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'sinin ağır kusurlu, 153 bin 612'sinin emniyetsiz, 211 bin 192'sinin kusursuz olduğu belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, fren sistemleri, kuvvetleri ve lambaları, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri, yolcu araçlarının koltukları, en çok kusur tespit edilen aksam ve sistemler olarak öne çıktı.

"Muayeneyle trafikte teknik kusurları araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde trafik kazalarının en fazla sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, araçların teknik kusurlarının ikinci neden olarak öne çıktığını söyledi.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklı teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurları olan araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğu için trafik güvenliğini tehdit ettiği tespit edilen araçların muayenelerinin ancak bu kusurlar giderildikten sonra onaylandığını dile getiren Uraloğlu, böylece risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmalarının engellendiğini bildirdi.

Uraloğlu, "TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle:

Aylar Muayene Sayısı Ocak 920.187 Şubat 862.340 Mart 941.321 Nisan 787.441 Mayıs 935.416 Haziran 955.676 Temmuz 1.131.191 Ağustos 1.131.297 Eylül 1.091.727 Ekim 1.147.614 Kasım 1.219.478 Aralık 1.435.492 Toplam 12.559.180