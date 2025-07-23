Türkiye’de yurt içi turizm hareketliliği, 2025 yılının ilk çeyreğinde dikkat çekici bir artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı birinci çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı.

ORTALAMA GECELEME SÜRESİ 6,7 OLDU

Bu kişiler, en az bir gece konaklayarak gerçekleştirdikleri seyahat sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artırarak 12 milyon 653 bine yükseltti.

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı 85 milyon 317 bine ulaşırken, ortalama geceleme süresi 6,7 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR 76 MİLYAR 429 MİLYON TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların yüzde 93,5'ini 71 milyar 457 milyon 499 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,5'ini ise 4 milyar 971 milyon 791 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 TL oldu.

EN FAZLA YEME İÇMEYE PARA HARCANDI

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 32 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 28,4 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 10,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 62,5, ulaştırma harcamalarında yüzde 66,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 66,7'lik artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMAÇLI SEYAHATLER İLK SIRADA

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 5 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VE AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı.

Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 836 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 976 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.