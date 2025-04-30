Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen Aile ve Gençlik Fonu İndirim Protokolleri Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, bugünkü işbirliğiyle Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanacak gençlere güzel bir destek sunduklarını söyledi.

Yeni yuvalara, yeni hayatlara katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Göktaş, "Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Başlattığımız kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Aile bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır." diyen Göktaş, bu bilinçle 2025 Aile Yılı'nı bir başlangıç yılı ilan ettiklerini dile getirdi.

"Firmalar, yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı dolayısıyla Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"nin 81 ilde yaygınlaştırılması müjdesini verdiğini hatırlatan Göktaş, aynı gün Türkiye'nin dört bir yanından evlenecek gençlerin başvurularının alınmaya başladığını dile getirdi.

Halihazırda 98 bin çiftin projeye başvurduğuna dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Program kapsamında bugüne kadar 55 bin 296 gencimize sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça da hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya devam edeceğiz.

Şimdi de özel sektörümüzün değerli katkılarıyla her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkanlar sunuyoruz. Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz. Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde yüzde 5'ten yüzde 35'e varan oranlarda indirimler sağlayacak."

e-Devlet'ten indirim kodu edinilecek

Yerelde de valiliklerin, belediyelerin yerel işletmelerle işbirliği yaparak genç çiftlere farklı alanlarda destekler sunmaya devam edeceklerini aktaran Göktaş, bazı belediyelerin nikah salonlarını ücretsiz tahsis edeceğini, bazı belediyelerin de eşyalara destek olacağını dile getirdi.

Bakan Göktaş, "Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-Devlet'ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkandan faydalanabilecek. Bu sayede gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız. Umudu ve dayanışmayı büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm firmalarımızı bu iyilik seferberliğine ortak olmaya davet ediyorum"

Bakan Göktaş, her zaman ailelerin yanında olduklarını, özellikle hayatlarının en özel başlangıcında gençlere destek olacaklarını vurguladı.

Bugün atılan imzaların binlerce evde mutluluğa vesile olacağını ve yeni yuvalara bereket getireceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı desteğe katkı sunmak isteyen tüm firmalarımızı da bu iyilik seferberliğine ortak olmaya davet ediyorum. Daha fazla firmamızı bu projeyi sahiplenmeye ve genç çiftlerimize destek olmaya davet ediyorum. Kampanyamıza gönülden destek veren tüm firmalarımıza tekrar teşekkür ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü de firmaların beyaz eşyadan mobilyaya yeni yuva kurarken ihtiyaç duyulan temel ürünlerde çiftlere özel indirimler sunacağını belirterek, "Bu destek devletimizin sağladığı 150 bin liralık faizsiz krediye ek olarak gençlerimizin evlilik hazırlığı sürecindeki ekonomik yüklerini önemli ölçüde hafifletecektir." şeklinde konuştu.

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran Simge Özay ve Fehmi Yıldırım Kaplan çifti de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti.

20 firma evlenecek gençler için indirim imkanları sunacak

Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler için yapılan protokol kapsamında, halihazırda evlenecek gençlere özel indirimler sunmaya başlayacak 20 firmanın ismi şöyle:

"Vestel, Bellona, İstikbal, Mondihome, Arçelik, Beko, Hepsiburada, Kütahya Porselen, Modalife, Karaca, Kelebek, Doğtaş, Lova Yatak, English Home, Fakir, Adore, Hatemoğlu, Tümbir, Damat-Tween, Kip."