7 Eylül akşamı Ankara'nın Pursaklar ilçesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Saldırıyı gerçekleştiren D.G. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşlarınca cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

BİR AY İÇERİSİNDEKİ İKİNCİ BENZER OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.