Yaprak Dökümü dizisinde Cem karakterinin ölüm nedeni, kalp krizi geçirmesi olmuştur. Cem, Necla'nın eşi olarak bilinen bir karakterdir ve dizide önemli bir role sahiptir.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde, Cem'in ani kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı görülür. Doktorlar, Cem'in durumunun çok ciddi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunduğunu Necla'ya bildirirler. Necla, kocasının başında beklerken, Cem'in maalesef kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği haberini alır.

Cem'in ölümünün ardında, Tekin ailesinin eylemleri ve baskıları yatmaktadır. Onların yıldırma ve tehdit politikaları, Cem'in stres ve endişe içinde kalmasına neden olmuş ve nihayetinde kalp krizi geçirmesine yol açmıştır.

Cem'in ölümü, Yaprak Dökümü dizisinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve Necla'nın bundan sonraki hayatını derinden etkilemiştir. Cem karakterinin bu ani ve beklenmedik ölümü, dizinin seyircileri üzerinde de büyük bir etki bırakmıştır.