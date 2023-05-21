WanHaber – Özel

Cumhurbaşkanı ve 28.dönem milletvekili genel seçimleri yüksek katılımla tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer alacak isimler belli olurken, Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.

14 Mayıs seçimlerinde, 700 bini aşkın seçmeni bulunan Van’da, seçimlere katılım yüzde 80’e yaklaştı.

2018 genel seçimlerine HDP ismi ile katılan Yeşil Sol Parti, o dönem 313 bin oy alırken, 2023 genel seçimlerinde 288 bin dolaylarında oy alarak, oy kaybı yaşadı.

Vatandaşlar, Yeşil Sol Parti’nin Van’da yaşadığı oy kaybına ilişkin kendi pencerelerinden WanHaber'e değerlendirmelerde bulundu.

Röportaj: Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik