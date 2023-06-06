Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Sahil Yolu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin trafiğini rahatlatmak için Sahil Yolu Projesi’ndeki çalışmalarını sürdürüyor. Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak ve bitme aşamasına gelen sahil yolu, yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile beraber, devam eden Sahil Yolu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

