WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Gevaş Belediyesi, kurduğu kilit taşı fabrikasıyla ilçe halkına hizmet veriyor. Düşük bütçe ve yetersiz kaynakla halka hizmet üretmeye çalışan Gevaş Belediyesi, her gün yeni bir yol açıyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarıyla ilgilenen Sezer, bir yandan da ek kaynaklar üreterek ilçeye hizmet getiriyor.

Kurduğu kilit taşı fabrikasıyla Van'da bir ilki gerçekleştiren Sezer, düşük bütçeyle ilçedeki yolları yeniliyor. Parke taşı serme çalışmalarını sahada bizzat takip eden Sezer, vatandaşlarla sohbeti de ihmal etmiyor.

Kilit taşı fabrikası hakkında WanHaber'e konuşan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, aralıksız çalıştıklarını dile getirdi. Gevaş'ı çamurdan kurtarmak istediklerini belirten Sezer, "Kurduğumuz kilit taşı fabrikasındaki kilit taşlarını vatandaşlarımızın tozdan, çamurdan kurtulması için aralıksız bir şekilde ihtiyaç duyulan yerlere sermekteyiz. Her gün yeni bir yol yapmanın, vatandaşlarımızın dertlerini sona erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

HİZMET OYA DÖNÜŞTÜ

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Van'daki en yüksek oy Bahçesaray ve Gevaş'tan çıktı. Yeşil Sol Parti'nin Gevaş'tan iki milletvekili adayı olmasına rağmen kapı kapı dolaşıp teşkilatla birlikte oy isteyen Murat Sezer, Gevaş'taki oyların artmasındaki en büyük faktör oldu. Optimar'ın yaptığı ankette de Van'daki belediyeler arasında en yüksek memnuniyete sahip olan Gevaş, yaptığı hizmetlerle oyu en çok arttıran ilçe oldu.