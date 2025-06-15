Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü eski 2. Başkanı Veysi Gençer, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Değerli Van Spor camiası ve kıymetli kamuoyu’ başlığıyla yaptığı paylaşımda, “Bilindiği üzere Van Spor Futbol Kulübü başkanlığı için adaylığımı resmi olarak açıkladım. Bu kararımın temel sebebi, mevcut başkanımız Sayın Erol Temel'in henüz adaylığını açıklamamış olmasıdır. Kulübümüzün ilk günkü ruhla, sahipsiz kalmaması için bu yola çıkma kararını almış bulunmaktayım.” dedi.

“ÖNCELİĞİM EROL TEMEL BAŞKANIN KARARINDAN VAZGEÇMESİDİR”

Van Spor'un geleceği için fedakârlıkla çalışmaya hazırız diyen Gençer, “Bu uğurda, asil ve yedek yönetim kurulu üyelerimizin tamamı belirlenmiş olup, Van Spor'un geleceği için fedakârlıkla çalışmaya hazırız. Ancak, mevcut başkanımız Sayın Erol Temel'in adaylığına devam etme kararı alması durumunda, adaylığımı geri çekerek kendisine tam destek vereceğimi belirtmek isterim. Aynı şekilde, 25 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıran mevcut yönetimden bir başka yol arkadaşımızın adaylığını açıklaması halinde de aynı fedakârlığı göstererek tam destek sunacağım. Asla bir koltuk sevdam yada makam hayalim yoktur bizler bir birilerini gerçek anlamda seven yol arkadaşlarıyız önceliğim Erol Temel başkanın derhal kararından vazgeçip adaylığını açıklamasıdır.” sözlerine yer verdi.

“VAN SPOR'U ASLA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Gençer paylaşımının devamında, şu ifadelere yer verdi;

“Eğer mevcut başkanımız ya da yönetimden bir yol arkadaşımız adaylık açıklamazsa, adaylığım geçerliliğini koruyacaktır. Kötü günde olduğu gibi bugünde Van Spor'u asla sahipsiz bırakmayacağımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Van Spor'un başarılarla dolu bir geleceğe ulaşması için birlik, beraberlik ve kararlılıkla çalışacağımıza olan inancımla, tüm camiamıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”