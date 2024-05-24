Vergi kaçaklarının önlenmesi ile ilgili çok yönlü bir çalışma yürütülüyor.

Bu çalışmalara sosyal medya mecraları üzerinden yapılacak ihbarların da değerlendirilmesinin ekleneceği açıklanmıştı.

Sosyal medyadan "vergi ihbarı" dönemi başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelelerinin devam ettiğini bildirdi.

"Cezanın yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi"

Şimşek'in sosyal medya hesabı X'ten, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yeni devreye aldığı kanallara ilişkin paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı. İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek.

Vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an yapabilmeleri amaçlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında, vatandaşların ihbar ve şikayetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla GİB'in internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) (189) hizmetleri güncellendi.

WhatsApp, BİP, X ve Instagramdan ihbar edilebilecek

Başkanlık, "BİP Vergi İhbarı Servisi", X ve Instagram ihbar hesapları ("gibihbar" üzerinden "DM-Direkt Mesaj" yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (05521890189) yollarını da hizmete açtı.

Sosyal medyadan neler şikayet edilebilecek?

Bu yolları kullanan vatandaşlar, düşük KDV oranı uygulaması, IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi, fiş/fatura verilmemesi, başka işletmenin POS cihazının kullanılması, mükellefiyet kaydının olmaması, sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması, personel ücretinin elden ödenmesi, kira gelirinin beyan edilmemesi, tapu harcının eksik ödenmesi, kaçak ürün satışının yapılması gibi konu başlıklarında vergi ihbarında bulunabiliyor.

Şikayet ve ihbar için başvurulacak diğer kanallar

Öte yandan, denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşların ihbar ve şikayetlerini, VİMER ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekiyor.

Şikayet edilecek konular:

Gelir İdaresi Başkanlığı'na göre ihbar edilebilecek konular şu şekilde:

- Düşük KDV oranı uygulanması

- IBAN/PTT çeki yolu ile ödeme talep edilmesi

- Fiş/fatura verilmemesi

- Başka işletmenin POS cihazının kullanılması

- Mükellefiyet kaydının olmaması

- Sahte/yanıltıcı belge düzenlenmesi veya kullanılması

- Personel ücretinin elden ödenmesi

- Kira gelirinin beyan edilmemesi

- Tapu harcının eksik ödenmesi

- Kaçak ürün satışının yapılması