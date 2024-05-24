İlk kez şirket kuranlar, şahıs firması ise esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlarını yaptırırken, yine şahıs, limited ve AŞ'ler de bağlı bulundukları ilin ticaret odalarına kayıt yaptırabiliyor.

Kayıt yaptırılan firmaların vergi ile ilişiği kesildiğinde de esnaf ya da ticaret sicillerinden kayıtlarını sildirebiliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin Türkiye genelindeki kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında kurulan şirket sayısı 6 bin 405 oldu

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405, kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,2 artışla 1849 oldu.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 27,1 azalışla 8 bin 783'ten 6 bin 405'e geriledi.

Kapanan şirket sayısı 1.849 olarak açıklandı

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artarak 1.849'a çıktı.

Mart ayında ise 1.678 şirket kapanmıştı.

Açılan ve kapanan şirketlerde yıllık değerler

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.