Ödül Töreninin Gözdesi VEDAŞ

VEDAŞ, hizmet bölgesinin enerji altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda, istihdamı da artırarak bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını duyurdu.

Bölgesel Etki ve Protokoller

Şirket Müdürü Fatih Talay, Van dışında Bitlis, Muş ve Hakkâri illerinde de istihdama yönelik önemli adımlar attıklarını belirterek, üniversitelerle imzaladıkları işe alım protokollerine vurgu yaptı.

Kadın İstihdamına Özel Vurgu

VEDAŞ, kadın işgücünün sektörde daha etkin bir şekilde yer alması için çeşitli politikalar geliştirdiğini ve bu alanda da istihdama katkı sunduğunu dile getirdi.

Teşekkür ve Motivasyon Mesajı

Talay, ödülün kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, bu başarıda katkısı olan Van TSO yönetimine ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na içten teşekkürlerini iletti.