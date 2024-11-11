Antik Yolun Gün Yüzüne Çıkışı

Bu etkinlik, hem tarihi bir keşif hem de doğanın korunmasına yönelik bir farkındalık oluşturma fırsatı sundu. "Tarihe Tanıklık Et" adı altında gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların gölün tarihi güzelliklerini keşfetmesine olanak tanıdı.

Doğaseverlerin Buluşması

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü sahilinde bir araya gelen 15 kişilik grup, antik yolda yürüyüş yaparak, yüzlerce yıllık mezarlık ve yerleşim alanlarını geçerek gölün derinliklerine doğru ilerledi; etkinliğin en heyecan verici anı, grup üyelerinin yüzerek adaya ulaşmasıydı. Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi Maşallah Özel, bu etkinliğin amacının gölün tarihi ve doğal değerlerini koruma bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

Farkındalık İçin Birlikte Hareket

Etkinlik sonunda doğaseverler, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganlarıyla gölün korunmasına yönelik bir çağrıda bulundu; katılımcılar, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekerek, doğanın güzelliklerini koruma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha gösterdi.