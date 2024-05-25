Bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) enerji kesintileri olacağını bildirdi. Yapılan bildirimde bugün (25.05.2024) Van’ın 3 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit ile Muradiye ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Enerji kesintilerinin yapılacağı mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00- 17.00 saatleri arasında Karpuzalan, Köşebaşı, Beşçatak, Değirmenköy ve Kavuncu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00- 17.00 saatleri arasında Fırat Mahallesi ile Kurubaş mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00- 13.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak Yavuz Selim Mahallesi ve 218 Sokak da planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.