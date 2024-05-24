Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bugün Güney Afrika’nın İsrail aleyhine talep ettiği “ek geçici tedbirlerin belirtilmesi ve davadaki önceki geçici tedbirlerin değiştirilmesi” başvurusunda kararını açıkladı. UAD, Refah’taki insani durumun son mahkeme kararından bu yana "daha da kötüleştiğini" vurgulayıp Filistin halkına yönelik acil riski gerekçe göstererek İsrail'in Gazze’nin Refah kentine yönelik askeri saldırısını derhal durdurmasına karar verdi. UAD ayrıca İsrail'e bir ay içerisinde alınan tedbirlere ilişkin bir rapor sunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: DHA