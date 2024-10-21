BRICS Zirvesi İptal Edildi

Lula, yaşadığı bu sağlık sorunu nedeniyle Rusya'da gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılamayacağını duyurdu; başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Lula'nın uzun mesafeli uçuşlardan kaçınması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, Başkan'ın zirveye video konferans aracılığıyla katılacağı bilgisi verildi.

Doktorlarından Umut Verici Açıklamalar

Lula'nın doktoru Roberto Kalil, durumu hakkında yaptığı açıklamada, başında büyük bir travma meydana geldiğini ve dikiş atılması gerektiğini ifade etti; ayrıca, Lula'nın normal faaliyetlerine devam edebileceğini ancak gözlem altında tutulması gerektiğini vurguladı. Hastane raporunda, Başkan'ın uzun yolculuklardan kaçınmasının tavsiye edildiği, ancak genel sağlık durumunun 'çok iyi' olduğu belirtildi.