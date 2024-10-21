İsrail, Barış İçin Şartları

İsrail, Hizbullah'ın silahlanmasını engellemek ve askeri altyapısını yeniden inşa etmemesi için aktif müdahale talep ediyor. Ayrıca, hava kuvvetlerinin Lübnan hava sahasında operasyon yapma yetkisi de istiyor.ABD'li bir yetkili, Lübnan ve uluslararası toplumun İsrail'in şartlarını kabul etme olasılığının düşük olduğunu belirtti. Bu durum, bölgedeki barış sürecinin ne kadar karmaşık olduğunu gözler önüne seriyor. Beyaz Saray ve Tel Aviv yönetiminin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaması, durumu daha da belirsizleştiriyor. Hizbullah'tan da henüz bir yanıt gelmedi, bu da gerginliğin artabileceğini gösteriyor.

Görüşmeler Başlıyor

Axios'a göre, Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Amos Hochstein, bugün Beyrut'a giderek İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalara çözüm bulmak amacıyla görüşmelere başlayacak. Bu ziyaret, bölgedeki gerilimlerin düşürülmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, taraflar arasındaki derin güvensizlik, kalıcı bir barışın sağlanmasını zorlaştırıyor.