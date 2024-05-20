Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında enerji kesintileri olacağını duyurdu. Elektrik kesintileri bugün 7 ilçede yaşanacak. VEDAŞ, kesintilerin olacağı ilçe ve mahalleleri açıkladı.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Çatak, Erciş, Muradiye ve Özalp ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler ise şunlar;

İpekyolu;

20.05.2024 / 09.00- 12.00 saatleri arasında Cevdet Paşa ve Seyit Fehim Arvasi mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Edremit;

20.05.2024 / 09.00- 12.00 saatleri arasında Süphan ve Şabaniye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Eminpaşa ve Süphan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Tuşba;

20.05.2024 / 09.00-17.00 saatleri arasında Abdurrahman Gazi, Selimbey ve Yalı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Çatak;

20.05.2024 / 09.00-17.00 saatleri arasında Atlıhan mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Erciş;

20.05.2024 / 09.00- 17.00 saatleri arasında Örene, Görüşlü ve Çelebibağı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00- 17.00 saatleri arasında Karaoğlan mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Muradiye;

20.05.2024 / 09.00- 17.00 saatleri arasında Babacan, Gönderme ve Tansu mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Aşağıargıt, Gümüştepe ve Yukarıargıt mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Özalp;

20.05.2024 / 09.00-17.00 saatleri arasında Dorutay, Çubuklu, Aksörgüç ve Seydibey, Seyrantepe’de planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.