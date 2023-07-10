VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Gürpınar Bejingir su kaynağından Gevaş ilçe merkezi ve bağlı mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle 9 Temmuz 2023 Pazar gece saat 23.00'dan başlayarak 10 Temmuz 2023 Pazartesi saat 17.00'a kadar Gevaş ilçe merkezi, Atalan, Selimiye, Bahçelievler, Karşıyaka, Hişet ve Orta mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.iha

