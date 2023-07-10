Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 42 yıl hapis cezası bulunan 36 şahıs yakalanmış, 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 2 adet motosiklet, 1 adet cep telefonu, 20 bin TL para ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarında; 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 aranan şahıs yakalanmış, 2 kayıp şahıs bulunmuştur. Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 5 aranan şahıs yakalanmıştır” denildi.