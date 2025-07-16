Kayseri ilinde kampta olan ve sezon hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Van Spor FK, 2025 - 2026 sezonundaki göğüs sponsoru ile sözleşme imzaladı. Vanspor'un göğüs sponsoru Turgut Fırat Proje İnşaat oldu.

Konu ile ilgili olarak Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz, 2025–2026 sezonunda formalarımızın göğsünde yer alacak Turgut Fırat Proje İnşaat ile bir yıllık göğüs sponsorluğu anlaşması imzalamıştır. Bu değerli iş birliğiyle birlikte sahadaki mücadelemiz, şehrimizin ve kulübümüzün inancıyla daha da anlam kazanacaktır. Başta iş insanımız ve asbaşkanımız Turgut Fırat olmak üzere, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür eder; desteklerinin yalnızca sahada değil, taraftarlarımızın yüreğinde de büyük bir güç oluşturduğunu belirtmek isteriz" denildi.