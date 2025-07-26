Yeni sezonda Trendyol 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Van Spor FK çalışmalarına devam ediyor. Birinci etap kamp çalışmalarının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını da Kayseri Erciyes’te sürdüren temsilcimiz, bugün yeni bir hazırlık maçı yapacak.

3. HAZIRLIK MAÇI

Şuana kadar iki hazırlık maçı oynayan Van Spor FK, üçüncü hazırlık maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor ile karşılaşacak. Bu maç bugün saat 17.00’de Kayseri Erciyes’te oynanacak.

Temsilcimiz ilk hazırlık maçında Hatayspor ile karşılaşmış ve sahadan 1 – 0 yenik ayrılmıştı. İkinci hazırlık maçında ise rakip Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Bu maç da rakip takımın 3 – 1 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

MAÇ YAYINI OLMAYACAK

Bugün Van Spor Futbol Kulübü ile Kahramanmaraş İstiklal Spor arasında oynanacak maçın yayını olmayacak.

EKSİKLERE MÜDAHALE EDİLECEK

Van Spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hazırlık maçında takımı bir kez daha test edecek. Eksikleri tespit edecek olan Teknik Direktör Kutlu, lig öncesi bu alanlara müdahale etmeye çalışacak.