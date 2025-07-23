Van İl Emniyet Müdürlüğünün Van Spor için tahsis ettiği özel "65 VAN 65" plakası için 65 milyon TL değer biçildi.

Söz konusu plakaya şu ana kadar 35 milyonluk teklif sunulduğu aktarılırken, plakanın bu fiyata satılmayacağı bildirildi. Van Spor FK, plakanın değerine ulaşana kadar takım otobüsünde kalacağını açıkladı.

“PLAKA TAKIM OTOBÜSÜNDE KALACAK”

Van Spor FK’den yapılan bilgilendirmede, “İl Emniyet Müdürlüğümüzün büyük gayretleriyle hayata geçirilen ve asıl amacı Van Spor'umuza katkı sağlamak olan “65 VAN 65" özel plakası için tarafımıza 35 milyon TL'lik bir teklif iletilmiştir. Ancak; Türkiye'ye örnek teşkil eden bu anlamlı plakanın gerçek değerinin, Van'a ve Van Spor'umuza yakışır şekilde 65 milyon TL olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle, 65 milyon TL'lik teklif alınana kadar plakamız Van Spor'umuzun takım otobüsünde kalmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.