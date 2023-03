Ligin 28. haftasında sahasında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelen Vanspor, zorlu mücadeleyi 2-0 kazanarak, istikrarlı çıkışını devam ettirdi. Yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Van temsilcisi, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lider Kocaelispor ile arasında 3 puan fark bulunan Van temsilcisi, istikrarlı gidişatını önümüzdeki haftalarda da sürdürmek istiyor. Vanspor'un istikrarlı gidişatı şehri kenetledi. İl genelinde Vanspor bayrakları asılarak, takıma destek mesajları verildi.

İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı, ikinci devrede oynadığı maçlarda da sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, istikrarlı gidişatını sürdürüyor. Ligde oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 40 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

GRUPTA MAÇLAR KIRAN KIRANA GEÇTİ

Öte yandan grupta oynanan diğer maçlar da kıran kırana geçti. Deplasmanda Fethiyespor karşısında son anlarda bulduğu golle galip gelen Kocaelispor, 61 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, Vanspor ise 58 puanla ikinci sıradaki yerinde kaldı. Sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup eden 1461 Trabzon FK, 55 puan +21 averajla üçüncü sırada yer alırken, haftayı BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan İskenderunspor ise, 55 puan +19 averajla dördüncü sıraya yükseldi.

Deplasmanda Kırklarelispor ise 0-0 berabere kalan Bucaspor, 54 puanla beşinci sıraya gerilerken, haftayı puansız kapatan Ankara Demirspor ise, 52 puanla altıncı sıraya geriledi. Van'dan eli boş dönen Karacabey Belediyespor, 48 puanla yedinci sırada yer alırken, sahasında Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Zonguldak Kömürspor ise, 44 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Balıkesirspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden ve puanını 39'a çıkaran Serik Belediyespor dokuzuncu sırada yer alırken, Kırklarelispor ise 35 puanla onuncu sırada yer aldı. Deplasmanda son sıradaki Pazarspor'u 4-0'la geçen Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 33 puan -1 averajla on birinci sıraya yükselirken, Fethiyespor ise 33 puan -9 averajla on ikinci sıraya geriledi.

Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Sarıyer 32 puanla on üçüncü sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise, 31 puanla on dördüncü sırada kendisine yer buldu. Haftayı BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan GMG Kastamonuspor, 30 puanla on beşinci sıradaki yerinde kalırken, ligden çekilen Adıyaman FK ise 23 puanla on altıncı sırada bulunuyor.

Uşakspor 21 puanla on yedinci sırada yer alırken, Balıkesirspor ise 19 puanla on sekizinci sırada yer aldı. Grupta son iki sırada ligden çekilen 15 puanlı Diyarbekirspor ve 13 puanlı Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi