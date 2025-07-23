Teknik Direktör Hakan Kutlu öncülüğünde lig hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, dün çift idman yaptı. Yeni transferlerin de yer aldığı idmanlarda takım hem fiziksel güç depoladı hem de taktiksel olarak çalıştı.

ZORLU RAKİPLE HAZIRLIK MAÇI

10 Ağustos tarihinde ligdeki ilk maçına çıkacak olan temsilcimiz, bugün zorlu bir hazırlık maçı yapacak. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Vanspor FK’de teknik direktör Hakan Kutlu, eksikleri görerek lig öncesi hamlelerde bulunacak.

Vanspor Futbol Kulübü’nün bugün Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı hazırlık maçı Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde olacak ve mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Zorlu maçta teknik patron Hakan Kutlu yeni transferleri deneme şansı bulacak.

Van Spor FK, ilk hazırlık maçında Hatayspor ile karşılaşmış ve mücadeleyi 1 – 0 kaybetmişti.