Oynadığı son 18 maçta mağlup olmayan, bu periyotta 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan Vanspor, son iki maçında 4 puan kaybederek, şampiyonluk yarışında yara aldı. Lider Kocaelispor ile puan farkı 5'e çıkan Kırmızı- Siyahlı takım, kalan maçlarını kayıpsız geçmek istiyor.

31. Hafta maçında deplasmanında Ankara Demirspor ile 2-2 berabere kalan Vanspor, 63 puanla üçüncü sıraya geriledi. Rakiplerin galip geldiği haftada, 2 önemli puan daha kaybeden Van temsilcisi, şampiyonluk yarışında yara aldı. Grupta son 7 haftaya girilirken, Van temsilcisi bu periyotta 4 maç içeride, 3 maç ise deplasmanda oynayacak.

Bu hafta lider Kocaelispor'u konuk edecek olan Vanspor, bu maçla birlikte galibiyet serisine başlamak istiyor. Sahasında Kocaelispor, Serik Belediyespor, Bucaspor 1928 ve Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı- Siyahlı takım, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Sarıyer ve Uşakspor deplasmanlarına gidecek.

LİDER KOCAELİSPOR YENİDEN FARKI AÇTI

Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve üst üste puan kayıpları yaşayan Kocaelispor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle puan farkını yeniden açmayı başardı. Konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup eden Kocaeli temsilcisi, 68 puanla liderlik koltuğunda yerini sağlamlaştırdı.

Evinde Pazarspor'u 2-0'la geçen Bucaspor, 63 puan +32 averajla ikinci sıraya yükselirken, Ankara deplasmanından 1 puanla dönen Vanspor ise, 63 puan +23 averajla üçüncü sırada yer aldı. Deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup eden 1461 Trabzon FK, 62 puan +26 averajla dördüncü sırada yer alırken, Kastamonuspor deplasmanında 2-0 galip gelen İskenderunspor ise, 62 puan +24 averajla beşinci sırada yer aldı.

Sahasında Vanspor ile 2-2 berabere kalan Ankara Demirspor, 59 puanla altıncı sırada yer alırken, sahasında Kırklarelispor'u 2-0'la geçen Karacabey Belediyespor, 55 puanla yedinci sırada bulunuyor. Zonguldak Kömürspor, 44 puanla sekizinci sırada yer alırken, Serik Belediyespor ise 42 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.

Kırklarelispor, 39 puan +2 averajla onuncu sırada yer alırken, haftayı BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 39 puan ve 0 averajla on birinci sıraya yükseldi. Deplasmanda Sarıyer ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor, 37 puanla on ikinci sırada yer alırken, GMG Kastamonuspor ise, 34 puan -8 averajla on üçüncü sırada yer aldı.

Haftayı BAY geçen ve 3-0 hükmen galip sayılan Etimesgut Belediyespor, 34 puan -9 averajla on dördüncü sırada bulunurken, Sarıyer ise 33 puanla on beşinci sırada yer alıyor. Evinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup eden Uşakspor, 25 puanla on altıncı sırada yer alırken, ligden çekilen Adıyaman FK ise, 23 puanla on yedinci sırada yer aldı. Balıkesirspor, 20 puanla on sekizinci sırada yer alırken, Pazarspor ise 16 puanla on dokuzuncu sırada bulunuyor. Ligden çekilen Diyarbekirspor ise 15 puanla son sırada yer aldı.

Van Bölge Gazetesi