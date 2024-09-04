SGK Müdürü'nden Şok Edici Açıklama

Genel Sağlık Borç Sigortası (GSS) primlerine gelen IBAN'ın SMS'lere itibar edilmemesi vurgulandı. Bu açıklama, dolandırıcıların mod yöntemlerine karşı bir uyanışın taşınmasını sağlar.

Dolandırıcılar Yeniden Sahneye Çıktı

Müdür Göksoy, bazı kötü niyetli kişilerin, görünümde ya da SMS göndererek GSS borçlarının kullanıldığını ve IBAN numarasını kullanarak ödeme talebinde bulunduğunu belirtti. Bu tür dolandırıcılık girişimlerinin büyümesi, toplumda büyük bir kaygıya yol açıyor.

Ödeme Yöntemleri Hakkında Bilgilendirme

Göksoy, SGK'nın SMS üzerinden IBAN ile ödeme almanın devam ettiğini net bir şekilde açıkladı. GSS borçları olanların, anlaşmalı bankalardan, bankamatik, internet bankacılığı veya e-devlet üzerinden sadece TC kimlik numarası ile işlem yapmaları gerektiğini belirtti. Aksi takdirde dolandırıcılık mağduru olma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Dolandırıcılığa Karşı Dikkatli Olun!

Göksoy, "Gönderilen IBAN numarasına ya da hesap numarasına para aktarımı halinde dolandırıcılığa maruz kalacaktır" diyerek kalıcıların dikkatli olmalarının sürdürüldüğünü çizdi. Bu durum, yalnızca bireyleri değil, tehditleri da tehdit eden bir tehlike haline geliyor.

Son Söz: Bilinçli Olmak Hayati Önem Taşıyor

Bu tür dolandırıcılık girişimleri, bilinmeden birçok insanın maddi kayba uğramasına neden olabilir. Van'daki kalışın, bu önemli uyarıyı göz önünde bulundurarak evde kalma hareketini, olası mağduriyetleri önleme adına büyük önem taşımayı sağlar.