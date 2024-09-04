Hayvancılıkla Geçim Sağlayan Kadınların Zorlu Günlük Yaşamı

Günün ilk ışıklarıyla işlerine koyulan bu kadınlar, ev parçalarını barındırdıktan sonra hayvanlarını otlatmak için zorlu bir şekilde ortaya çıkıyorlar.

Sarp Yollar ve Zorlu Koşullar

Berivanlar, 2.800 rakımlı yaylaya ulaşmak için dik tepeleri ve sarp yollarında katır sırtında geçmek zorunda kalıyor. Kışın düşen çığın ardından oluşan kar birikintileri, buradaki bu zorlu yolculuklarını daha da tehlikeli hale getiriyor. Üç saat süren bu zahmetli yolculuklar, her gün tekrarlanan bir mücadele haline geliyor.

Yürekleriyle Ekmek Pişirip Hayvanları Sağlıyorlar

Yaylaya ulaştıklarında, hem hayvanlar sağ kalmıyorlar, hem de çobanlar için ekmek pişirip yemek hazırlıyorlar. Bu kadınlar, zorlu parçalara rağmen hayatta kalma mücadelesini sürdürerek toplumsal bir dayanışma örneği sergiliyorlar.

Yaralanmalara Rağmen Devam Eden Azim

Berivanlar, katır sırtından düşerek sporlarına rağmen gün boyunca bu zorlu çalışmalarını sürdürüyor. Yaşadıkları her şeyi söylüyorlar, türküler belirtiyorlar ve halay ayırmaya çalışıyorlar. Bu durumun, onların gücünün ve yaşam sevinçlerinin bir göstergesi.

Hayvancılık, Kadınların Geçim Kaynağı

Kadınlardan Elmas Elbir, "Hayvancılık yapmasak geçinemeyiz" diyerek bu işin ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Mihriban Boz ise, "Bu bölgede kadınlar olarak hayvancılığı sürdürüyoruz. Biz olmasak bu iş bitiyor" tarzında konuşarak, bu zorlu yaşam ne denli hayati bir olmaya sahip olduğunu söyledi