9 yıldır aşçılık yapan; dünya mutfağının yanı sıra İtalyan ve Yunan mutfağıyla da ilgilendiğini belirten Vanlı yarışmacı Ruşa Durmaz, yarışmada yöresel yemek tabağı çıkardı.

Çevresinin ısrarları üzerine bu mesleğe atıldığını belirten Ruşa Durmaz, “9 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce yaptığım yemeklerden dolayı çevremden övgü alınca bir anda kendimi mutfakta buldum.

Vanlıyım, sizlere yöresel yemek yapmak istedim, safranda pirinç pilavı zereşk… Daha önce İtalyan mutfağında çalıştım ama şu an dünya mutfağı ile ilgileniyorum. Kendimi kanıtlamak için bu yarışmaya katıldım, amacım birinci olmak.” diye konuştu.

Birtakım sorunlar yaşayan Vanlı yarışmacı, tabağının istediği gibi olmadığını jürilere bildirse de tam not alarak ikinci tura geçti.

Tabağı değerlendiren Şef Danilo Zanna, “Memleketin seni kurtarıyor. Malzemeler tabağında farklı bir boyut kazandı; zereşk denilen yiyecek bambaşka bir şeydi, pilav ustalık derecesindeydi. Tabağına “evet” diyorum.” diye konuştu.

Şef Mehmet Yalçınkaya, “Safran kokusu çok iyi geliyor, hiçbiri topaklanmamış, yanındaki sosun tuzu biraz fazla olsa da pirinci tamamlamak içindir diye düşünüyorum. Bu seviye için yeterli bir tabak. Ben de “evet” diyorum.” ifadelerine yer verirken, Şef Somer Sivrioğlu, “İki evet seni ikinci tura taşıdı ama ben de sana bir ev ödevi vereceğim bu yaptığın zereşk sosunun benim için iki versiyonunu yapacaksın. Birincisi; bundan bir tane daha yapacaksın, ikincisi ise; hiç şeker koymadan yapacaksın. Ben de yemeklerini çok beğendim, ürünlerini doğru yerde kullandın. İkinci turda bol şans diliyorum.” şeklinde konuşarak yarışmacıyı tebrik etti.