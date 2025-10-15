Van'da iş bulamadıkları için gurbete giden gençler, son yıllarda yaşanan inşaat kazalarıyla hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

Son olarak Van Gevaş ilçesinden Düzce'ye çalışmaya giden Bayram Baran (27) çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Gevaş nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Bayram Baran Düzce'de çalıştığı inşaatın 2. katından dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Baran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni evli olduğu bildirilen Baran'ın acı haberi ailesi ve sevenlerini derin yasa boğdu.

Baran'ın naaşı bugün Van'a getirilerek Gevaş ilçesinde defnedileceği bildirildi.