Yaklaşık bir yıl önce kurduğu işte gelişmek ve el ürünü çeşitli ürünleri dünya pazarına daha aktif bir şekilde sürmek istediğini belirten genç girişimci hem ev hanımlarının hem de genç yeteneklerin hazırladığı el emeği ürünleri dünyaya pazarlıyor.

"RİSK ALDIM CESARET ETTİM"

E-Ticaret alanında çeşitli firmalarda da çalışarak deneyim kazandığını aktaran girişimci İrem Elçiçek, pazarlama sektörüne risk alarak adım attığını söyledi.

Genç girişimci Elçiçek, “18 yaşından bu yana çalışıyorum. Çalıştığım yerlerde de satış ve pazarlama alanına daha fazla hakim olabildim ve bir süre sonra ben de bu işi yapabilirim diye düşündüm. Belki büyük işlerle sektöre girmeyecektim ama küçük adımlarla büyüyebileceğimi düşündüm, bakıldığı zaman neredeyse bütün firmalar da benim geçtiğim tüm bu süreçlerden geçmiş, tüm inancımı toplayarak ve tabi ki en önemli hususlardan biri olan ticaret alanındaki eğitimlerle bu işe adım attım. Bu işe başladığımda ilk 4 ay boyunca sadece ürün araştırması yaptım, çeşitli firmalarla ürün tedariği için görüşmeye başladım. Görüşmelerim sonrası Van’da birçok toptancı ile görüşerek, pazar alanına sürmeyi hedeflediğim ürünleri tedarik ettim. Ürünlerin hepsini tek tek hazırladım, ürünlerin çekimlerini dahi kendim yaptım çünkü bunlara ayıracak farklı bir bütçem yoktu. Bu işe tek başıma başladım ailem ya da başka bir yerden maddi bir destek talep etmedim, kendi imkanlarımla bu işi kurdum. Tamamen kendi imkanlarımla bu pazar alanına girmek çok daha kıymetli oldu benim için, risk aldım, cesaret ettim ve bütçemi olabildiğince kontrollü kullanmaya başladım" dedi.

Girişimci Elçiçek; "İlk olarak, Türkiye’nin en popüler alışveriş sitelerinden birinde ürünlerimi satışa çıkardım ve yaklaşık bir ay sonra neredeyse her gün sipariş almaya başladım. Ardından ülkemizde yer alan pazar yerlerinden birine daha girmeye başladım ve bu alışveriş siteleri yavaş yavaş mikro satışa başladı bu da bizim gibi işletmeler için çok kıymetli.” şeklinde konuşarak iş süreci hakkında bilgi verdi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İLK BEŞ ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN BİRİNE GİREREK SATIŞLARA BAŞLADIM"

İşletmesini günden güne büyütmeyi, yurtdışına daha fazla ürün pazarlamayı amaçlayan genç girişimci İrem Elçiçek, aynı zamanda el emeği ürünler üreten kişilere de kazanç sağlamaya çalışıyor.

Elçiçek, “Yaklaşık bir buçuk ay öncesinde de ihracata başladım. Tabi bunun için yine aynı şekilde altı al boyunca ürün araştırması yaparak, yurtdışına hangi ürünleri daha iyi pazarlayacağım konusunda çeşitli bilgiler edindim. Dünyanın en büyük ilk beş alışveriş sitesinden birine girerek satışlara başladım. Bu sitede ise; kilim, heykel gibi çeşitli sanat eserlerinin daha fazla satıldığını görünce Van’da el emeği yapılan; kilim, atık metal ürünlerden yapılmış tasarımlar, çantalar ve çeşitli el emeği ürünler pazarlamaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİM"

Satışını gerçekleştirdiği ürünler arasında geri dönüşüm ürünlerin de yer aldığını belirten İrem Elçiçek, “Ben hem gençlerin hem de kadınların kazanabildiği bir işletme olmayı hedefliyorum. Şu an Türkiye’nin 81 iline satış yapabilen bir işletmeyim, istihdam da sağlayabiliyor olmak benim için paha biçilemez bir duygu. KOSGEB’ten bu iş için 5 bin liralık bir destek aldım bu elbette ki yeterli değil kendi çabalarımla yaklaşık 9-10 aydır bu işletmeyi ayakta tutmaya çalışıyorum. İşi daha da kıymetli hale getiren asıl olay ise tüm bu ürünlerin karbon izi sıfıra yakın olması, üstelik çoğu ürün geri dönüşüm. Şu an ülkemizde ekonomi çok iyi durumda değil ama bu benim için bahane olamazdı. Bir yerden başlamam lazımdı ve inanıyorum ki girişimci desteklerinden faydalandığım takdirde çok daha iyi sonuçlar elde edeceğim” diye konuştu.