TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları mart ayı verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılının üçüncü ayında trafiğe 226 bin 617 adet taşıtın kaydı yapıldı.

Mart ayında ilk kez trafiğe çıkan taşıtların yüzde 45,5'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,1 arttı.

VAN’DA BULUNAN TAŞITLARIN YÜZDE 37,6’SI OTOMOBİLDEN OLUŞUYOR

Buna göre Van’da 31 bin 426 otomobil, 6 bin 381 minibüs, 824 otobüs, 22 bin 740 kamyonet, 5 bin 798 kamyon, 6 bin 29 motosiklet, 862 özel amaçlı, 9 bin 468 traktör olmak üzere toplam 83 bin 528 motorlu taşıt bulunuyor.

Mart ayında Van’da 2 bin 111 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Noter aracılığıyla bir veya daha fazla el değiştirilerek devri yapılan bu taşıtların bin 87’si otomobil, 112’si minibüs, 2’si otobüs, 701’i kamyonet, 57’si kamyon, 75’i motosiklet, 1’ü özel amaçlı, 76’sı ise traktörden oluşuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde bulunan motorlu kara taşıtı sayısı ele alındığında en çok kara taşıtı bulunan ilin 220 bin 510 taşıtla Malatya, en az kara taşıtı bulunan ilin ise 9 bin 803 taşıt ile Hakkari olduğu görülüyor.

Van ise motorlu kara taşıtı sayısı bakımından 83 bin 528 taşıt ile bölge bazında 4’üncü sırada yer alıyor.