Erciş'te Festival Öncesi Güvenlik Toplantısı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayabilen inci kefali balığının yumurtalarını bırakmaları için tatlı sulara göç ettiği ve göç yolculuğunun en iyi izlendiği Erciş balık bendinde her yıl olduğu gibi bu yılda göç yolculuğu festival olarak düzenlenecek.

Erciş Balık Bendi Sosyal Tesislerinde Van’ın Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda festivalin tarihi, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde festival alanına gelmeleri ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi ve birçok konunun istişare edildi.

Kaymakam Karaloğlu, alınacak tedbirler ile ilgili görüş alış verişinde bulunarak festival için yapılması gereken konular hakkında kurumlardan bilgi aldı.