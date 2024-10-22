Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi civarında yapılan ve Osmanlı, Selçuklu ile bugünün modern mimarisine uyarlanarak projelendirilen Tıbbiye Camii ve Külliyesinin inşaatında sona gelindi. Türkiye'de proje örneği bulunmayan ve bittiğinde Van'ın en büyük camisi olacak olan Tıbbiye Camii ve Külliyesi, 20 bin 600 metrekare alan üzerine kuruluyor.

Hayırsever bir mühendis tarafından projesi çizilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından test edilen projede, kütüphane, Kur'an kursları, çok amaçlı konferans salonu, çocuk kreşi, aşevi, dinlenme salonları ve abdesthaneler bulunuyor. Tıbbiye Cami ve Külliyesinin hasta yakınlarının dinlenme ve ibadet ihtiyacını karşılaması hedefleniyor.

Bu kapsamda Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Musa Göktaş ile birlikte üniversite yerleşkesi içerisindeki Tıbbiye Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Van Valiliği, Van YYÜ ve hayırsever vatandaşların yardımlarıyla inşaatı süren Tıbbiye Camiinin yakın zamanda ibadete açılması hedefleniyor.

İnşaatının büyük bir bölümü tamamlanan caminin iç duvar süslemeleri ise tamamlandı. Nakkaş sanatçıları tarafından cami tavan ve duvarlarına Osmanlı ve Rûmî motifleri işlenirken, caminin devam eden çalışmalarının ise kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Caminin tamamlanmasıyla birlikte, Van'ın yanı sıra, çevre illerden gelen hasta ve hasta yakınlarına, ibadet ve dinlenme konusunda önemli bir imkân sağlanacak. Tam bir sosyal alan olarak hasta ve hasta yakınlarına hizmet verecek olan Tıbbiye Cami ve Külliyesinin hayırsever vatandaşların yardımlarıyla kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. 3 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan cami ve külliyenin içinde bay ve bayan dinleme salonları, Kur'an kursları, konferans salonu, abdesthaneler, duşluklar, aş evi, kütüphane, kreş ve toplantı odası yer alıyor.