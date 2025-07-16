Bakanlık tarafından açıklanan verilerde işletme ve basit belgeli konaklama tesislerine geliş, geceleme, ortalama kalış süresi ve doluluk oranları paylaşıldı.

2025 yılı Mayıs ayı verilerinin yer aldığı raporda; yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği ve konakladığı bakanlık onaylı tesisler; otel, termal otel, müstakil termal otel, pansiyon, apart otel, özel tesis, motel, kamping olarak kayıtlarda yer aldı.

Bakanlık tarafından açıklanan işletme belgeli tesis konaklama verilerine göre Mayıs 2025’te Van’daki tesislere yapılan toplam geliş 39 bin 793 olarak açıklandı. Bunun 11 bin 113’ü yabancı, 28 bin 680’i ise yerlilerden oluştu.

Mayıs 2025’te 77 bin 442 gecelemenin 23 bin 636’sı yabancı, 53 bin 806’sı ise yerli olarak bakanlık raporlarına yansıdı.

Mayıs ayı içerisinde bakanlık onaylı tesislerde toplam doluluk oranı yüzde 37,11 olarak açıklanırken, bu oranın yüzde 11,33’ünü yabancılar, yüzde 25,78’ini ise yerliler oluşturdu.

Van’da ortalama kalış süresi yabancılarda 2,13, yerlilerde ise 1,88 olurken toplam kalış süreleri ise ortalama 1,95 olarak raporlandı.