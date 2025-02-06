Van’ın en kalabalık ilçesi İpekyolu olurken, nüfusu en az ilçesi ise Bahçesaray oldu.

EN KALABALIK İLÇE İPEKYOLU

Van’da nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe 356 bin 977 kişi ile merkez konumundaki İpekyolu İlçesi olurken, oranın en düşük olduğu ilçe ise 12 bin 173 kişilik nüfusu ile Bahçesaray oldu.

Van’ın en kalabalık üç ilçesi ise sırasıyla; İpekyolu, Erciş, Tuşba olarak kayıtlara geçti.

356 bin 977 kişilik nüfusu ile Van’ın en kalabalık ilçesi olan İpekyolu’nu, 170 bin 209 kişilik nüfus ile Erciş, 165 bin 885 kişilik nüfus ile Tuşba takip etti.

Van’ın diğer ilçelerinde nüfus sayıları; 130 bin 768 kişilik nüfus ile Edremit, 53 bin 966 kişilik nüfus ile Özalp, 52 bin 614 kişilik nüfus ile Çaldıran, 42 bin 986 kişilik nüfus ile Muradiye, 41 bin 159 kişilik nüfus ile Başkale, 29 bin 982 kişilik nüfus ile Gürpınar, 26 bin 597 kişilik nüfus ile Gevaş, 17 bin 389 kişi ile Çatak, 17 bin 382 kişilik nüfus ile Saray, 12 bin 173 kişilik nüfusu ile Bahçesaray oldu.

VAN’DA NÜFUS ORANI DÜŞÜYOR

İşsizlik ve yoksulluk oranlarının yüksek olduğu Van göç vermeye devam etti. Van’ın 13 ilçesinden 10’unda yıllık nüfus artış hızı eksi değerlerde yer aldı.