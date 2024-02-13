Kış mevsiminde soba ve doğalgaz kullanımın da yoğun kullanımıyla beraber ortaya çıkan duman ve çeşitli kirlilik etkenleri Van’ın havasını olumsuz etkiliyor.

Sürekli İzlem Merkezi (SİM) ve GAİA Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi raporlarına göre Van’ın hava kalitesi; kış aylarında karbonmonoksit gazının artmasıyla beraber düşüyor.

Elde edilen verilere göre; Van’da Ocak ayında yoğun kar yağışıyla beraber hava kalitesinde yükseliş yaşanırken, Şubat ayında karbonmonoksit gazının kullanımına bağlı olarak tekrar hava kirliliği artış gösterdi.

Günlük ve haftalık periyotlarla değişkenlik gösteren raporda şu anlık Van’ın hava kirlilik raporu orta düzeylerde seyrederek 56° olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’nin hava kirlilik raporunda en temiz havaya sahip il 4° ile Kilis olurken, 139° ile Iğdır en kirli havayı soluyan il oldu.

SİM tarafından paylaşılan verilerde Van 56° ile orta seviyelerde seyrederken, yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi;

“Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açışından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.”