1900 yıllarından günümüz tarihine kadar yüzey faylanması oluşturan diri fay hatları verilerin de Van’da yer alıyor.

Haritada Türkiye’den 71 noktanın işaret edildiği görülürken Van ve ilçesi Başkale de diri fay hattı haritasında gösterildi.

Deprem uzmanları tarafından uzun süre boyunca incelenen arazilerden elde edilen verilerin kullanıldığı ‘Diri Fay Hatları Haritası’nda Van ve ilçesi Başkale de yer aldı.

Yürütülen jeolojik çalışma faaliyetleriyle belirlenen diri faylar bölgelere ayrılırken, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) Bölgesi’nde yer alan fay hattının önemli bir sismik aktiviteye sahip olduğu bildirildi.