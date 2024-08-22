Asırlardır Sofraları Süsleyen Otlu Peynir, Avrupa'ya Açılıyor!

Van’ın yüksek dağlarından toplanan endemik bitkilerle hazırlanan ve yüzyıllardır sofraların baş tacı olan otlu peynir, Türkiye'deki coğrafi işaret tescilinin ardından şimdi de Avrupa'da koruma altına alınmak için harekete geçti. 2018 yılında TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret alarak marka tescili kazanan bu eşsiz ürün, artık uluslararası arenada da tanınacak.

Van Otlu Peyniri İçin Büyük Adım: Avrupa'da Coğrafi İşaret Tescili Yolda!

Van’ın dağlarından gelen bu lezzet, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da özel bir statü kazanmak için başvuru yaptı. Van TSO’nun liderliğinde gerçekleşen bu başvuru, otlu peynirin Avrupa'da daha geniş bir pazara açılmasını ve yüksek fiyatlarla satılmasını sağlayacak. Coğrafi işaretle koruma altına alınan ürünler, pazar büyüklüğünün milyarlarca doları bulduğu bir alanda yerini alacak.

Van Otlu Peyniri Avrupa’da Zirveye Çıkıyor: Coğrafi İşaret Başvurusu Yapıldı!

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, bu tarihi adımı duyururken, “Otlu Peynirimiz, Avrupa Birliği’nde de tescil edilmek üzere başvuruda bulundu. Bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum,” dedi.

Avrupa’nın Kapıları Van Otlu Peyniri’ne Açılıyor: Tescil Başvurusu Yapıldı!

Dünya genelinde 10 bini aşkın coğrafi işaretli ürünün olduğu ve bu pazarın 250-300 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Avrupa pazarı ise tek başına 100 milyar Euro’ya ulaşan dev bir sektör. Van Otlu Peyniri, bu devasa pazarda kendine yer bulacak ve Van’ın gururu olarak dünyaya açılacak.