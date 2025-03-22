1939 ile 2024 yılları arasında meydana gelmiş hava olaylarının ele alındığı raporda ortalama değere sahip veriler açıklandı. 85 yıllık iklim verilerinin açıklandığı rapora göre Van’da ortalama sıcaklık yıllık 9.5 derece oldu.

Van’da ortalama değere sahip en yüksek sıcaklık oranının 22,3 derece ile Temmuz ve Ağustos aylarında görüldüğü öğrenildi.

1939 ile 2024 yıllarını kapsayan verilere göre Van’da yıllık ortalama en yüksek sıcaklık değerleri 15,0 derece oldu. Bu dönemde en yüksek sıcaklık değerine sahip ay ise 28,5 derece ile Ağustos ayları oldu.

85 yıllık iklim araştırmalarının yer aldığı raporda Van’da ortalama en düşük sıcaklık derecesi 3.8 olarak kayıtlarda yer aldı. Sıcaklığın en düşük olduğu ay ise ortalama -7,5 derece ile Ocak ayları oldu.

Bu dönemde Van’da ortalama güneşlenme süresi yıllık olarak 7.9 saat şeklinde açıklandı. Aynı dönemde ortalama güneşlenme süresinin en fazla olduğu ay 12,1 saat ile Temmuz ayları oldu.

Van’da 85 yılda ortalama yağışlı gün sayısı yıllık bazda 93,2 olarak açıklandı, bir önceki sene yayımlanan verilerde bu oran 93,4 olarak açıklanmıştı.

Van’da ortalama yağışlı gün sayısının en yüksek olduğu ay ise 12,26 gün ile Nisan olarak gerçekleşti.

Van’da toplam yağış miktarı ortalaması yıllık 395,1 milimetre olur iken, en yüksek yağış miktarına sahip ay ise 54,9 milimetre ile Nisan ayı oldu.