Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında bugün bazı ilçeler ve mahallelerde planlı enerji kesintisi yaşanacak.
İşte kesintinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Şerefiye, Hafiziye, Bahçıvan, Cumhuriyet Mahalleleri,
09:00 – 11.00 saatleri arasında Bostaniçi Mahallesinde
GEVAŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Atalan, Aladüz, Abalı Mahallelerinde
TUŞBA:
09:00 – 11.00 saatleri arasında Akköprü Mahallesinde
BAŞKALE:
09:00 – 16.00 saatleri arasında Esenyamaç, Dikilitaş, Yukarıdarıca, Oğulveren, Ilıcak, Öncüler Mahallelerinde.
Kaynak: Wanhaber: Ramazan Çetin