Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında bugün bazı ilçeler ve mahallelerde planlı enerji kesintisi yaşanacak.

İşte kesintinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Şerefiye, Hafiziye, Bahçıvan, Cumhuriyet Mahalleleri,

09:00 – 11.00 saatleri arasında Bostaniçi Mahallesinde

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Atalan, Aladüz, Abalı Mahallelerinde

TUŞBA:

09:00 – 11.00 saatleri arasında Akköprü Mahallesinde

BAŞKALE:

09:00 – 16.00 saatleri arasında Esenyamaç, Dikilitaş, Yukarıdarıca, Oğulveren, Ilıcak, Öncüler Mahallelerinde.