VEDAŞ bugün planlı kesintiye gidileceğini duyurdu. Planlı kesinti programı İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Özalp ilçelerine bağlı birçok mahallede uygulanacak.
VEDAŞ’ın 29 Aralık Cuma günü (bugün) planlı kesinti yapacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU;
Yeni, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Fırat, Bostaniçi, Karşıyaka, Hacıbekir, Kevenli mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile saat 13:00 - 16:00 saatleri arası enerji kesintisi yaşanacak.
Aşağı gölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarıgölalan, Bostaniçi, Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile saat 09:00 - 17:00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT;
Akınlar, Şabaniye, Kurubaş mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile 13:00 - 16:00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
Kavurma, Kurubaş, Bakacık, Yeni Mahalle, Süphan mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile 09:00 - 17:00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
TUŞBA;
Beyüzümü mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile 09:00 – 17:00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP;
Damlacık, Emek, Yukarı Yorganlı, Yavuzlar, Yarımkaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğribelen, Sugeçer, Bodurağaç, Çırakköy, Dorutay, Hacıali, Kaşıkara, Yukarıtulgalı, Kalecik, Yukarıbalçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağımollahasan, Boğazkesen, Kırkçalı, Gözdeğmez, Aşağıyorganlı, Çubuklu, Sağmalı, Yünkuşak, Aşağıbalçıklı, Hacıkışlak, İstasyon, Mehmetalan, Mollatopuz, Aşağıakçagül, Kargalı, Aksorguç, Aşağıkoçkıran, Sarıköy, Seydibey, Tepedam, Altınboğa, Eski Emek Mahallelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.