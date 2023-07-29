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WanHaber – Mehmet Salih Giyci

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışması kapsamında 29 Temmuz 2023 günü (bugün) elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Planlı bakım onarım çalışması nedeni ile Van’ın Tuşba, Edremit ve İpekyolu ilçelerinde bugün saat 8:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintinin yaşanacağı yerler:

İPEKYOLU:

İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi, Esenler Mahallesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Cevdet Paşa Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

İstasyon Mahallesi, Seyrantepe Mahallesi, Yumrutepe, Güllü, Güveçli, Yabalı, Yeşilsu, Karaağaç, Bağdaşan, Akçift, Ermişler, Aşağı ve Yukarı Kalecik, Aşağı ve Yukarı Taşoğlu, Üyeme, Taşkırma, Çakırbey, Çolpan ve Sağlamtaş Mahalleleri ve buna bağlı petrol ve özel trafolarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

Şabaniye Mahallesi, Süphan Mahallesi ve buna bağlı sokaklarda da enerji kesintisi olacak.