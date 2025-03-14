Van’da görev yapan gazeteciler, dün iftar yemeğinde bir araya gelerek hem sohbet etti hem birlikte vakit geçirdi.

Van İskele Öğretmen evinde düzenlenen iftar programına Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Arda Aşkın da katılım sağladı.

Programda konuşan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan, cemiyetin her geçen gün daha da güçlendiğini ve basın camiasını bir araya getiren organizasyonlara devam edeceklerini ifade etti.

Aşan, “Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak gazeteciler arasındaki dayanışmayı artırmayı, meslektaşlarımızın bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabileceği ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Bugün bu birlikteliği görmek bizleri çok mutlu etti. Önümüzdeki süreçte de basın mensuplarını destekleyici projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

İftar programına katılan gazetecilerin samimi sohbetleri ve dayanışma mesajlarının ardından program hatıra fotoğrafıyla sona erdi.