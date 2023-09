Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde, çeşitli paydaşların işbirliği ile Van’da ilk kez gerçekleştirilecek olan "Van Mutfak Yöresel Ürünler Gurme Fuarı" yarın Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Düzenlenecek olan fuara yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, fuara katılım göstermesi beklenen ünlü isimler de belli oldu.

Yarın saat 14.00’te açılacak olan fuara ünlü şef ve yemek yazarı Neclan Karakaş, TAŞPAKON Genel Başkanı Öner Çulfaz ve yemek uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal’ın da katılacağı açıklandı.

NECLAN KARAKAŞ KİMDİR?

1974 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya gelen, ilk ve ortaöğretimini İstanbul'da tamamlayan Neclan Karakaş, yükseköğretimini İspanya'da CEET Barcelona Vocational School'da aşçılık programında tamamladı. Ardından İspanya VIA akademide pastacılık eğitimlerine katılan Karakaş, birçok ünlü İspanyol restoranlarında aşçılık yaptı ve 2005 yılında Türkiye'ye döndü.

Aynı yıl İstanbul Hilton Topkapı otelde demi-chef olarak işe başlayan Karakaş, 2006 yılında sıcak kısım şefliği ve soğuk kısım şefliğini yürütmeye başladı. Başarılı bir iş hayatı olan Karakaş, 2009 yılında otelin banket sorumlusu olarak görev almıştır. 2010 yılında Hilton Topkapı'da sous şefi olarak görev alan Karakaş daha sonra 2012-2020 yılları arasında Hilton Topkapı ve Hilton Aksaray otellerinin aşçıbaşısı oldu. Karakaş ayrıca bu süre zarfında Tahsildaroğlu Peynir markasına yemek yazarlığı da yapmıştır.

Serap Ezgü, İbrahim Tatlıses ve Mahmut Tuncer gibi birçok ünlünün gastronomi danışmanlığını yapan Karakaş’ın, kendine ait özel birçok yemeğin özel tarifi de var. 2020 yılından itibaren Sabancı Holding Yönetim Kurulu'nun kararıyla Sabancı Ailesine özel menü danışmanlığına getirilen Karakaş, bu görevlerin yanında Star TV, ATV, Kanal D gibi gündüz kuşağında yemek programlarını yönetmiştir. Tüm bu görevlerin yanı sıra Azerbaycan Savalon Şarapların İstanbul Ceo'su görevini de yürüten Karakaş, BEST Chef Derneğini kurmuştur ve halen başkanlığını yürütmektedir.

Kendisini hem mektepli hem de alaylı olarak yetiştiren Karakaş, 2022 yılının Kasım ayından itibaren kendi markası olan NK Mutfağı kurmuştur. Evli ve 3 çocuk annesi olan Neclan Karakaş, İngilizce ve İspanyolca dillerini bilmektedir.

ÖNER ÇULFAZ KİMDİR?

1981 Giresun doğumlu olan Öner Çulfaz, mesleki hayatına 1992 yılında bulaşıkçı olarak başlayıp çeşitli otel ve restoranlarda çalıştı.

2001 yılında Sous Chefi olan Çulfaz, mesleki hayatını 2003 yılında ilk Executive Chef olarak devam ettirdi.

Çulfaz; Radisson Blu, Sheraton, Marriotta, JW Otel gibi otellerde görev aldığı sürede ayrıca yurt içi ve yurt dışında otel ve restoran danışmanlığı yaptı. Çulfaz ayrıca uluslararası kurumların da genel başkanlığını sürdürmekte.

Öner Çulfaz; 7 bölgede federasyonu ve 64 İlde derneği bulunan Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'nun (TAŞPAKON) Genel Başkanlığını yürütmektedir.

Çulfaz, TAŞPAKON'un yanı sıra; 32 ülkenin bir araya gelerek kurulmuş olan WICS'in Genel Başkanlığını, 8 Türk devletinin bir araya gelerek kurduğu Türk Devletleri Gastronomi Birliği'nin de aynı şekilde Genel Başkanlığı görevini devam ettirmektedir.

Ulusal ve uluslararası televizyon kanalarında programlar yapan Çulfaz, hatırı sayılır gazete ve dergilerde de köşe yazarlığı yapmaktadır.

Medeniyetler Birliği işbirliğinde ülkelerin köklü yiyecek-içecek araştırma komisyonunda Gastronomi Bölümü Kurul Başkanı olan Çulfaz, sahibi olduğu bir zeytin yağ ve dış ticaret şirketi bulunmaktadır.

SAHRAP SOYSAL KİMDİR?

Sahrap Soysal, 10 Kasım 1959 tarihinde Gümüşhane'de doğmuştur. Annesi Hikmet Ataman, Babası Hasan Ataman'dır. Soysal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü'nden 1983 yılında kimyager olarak mezun olmuştur. 1983-1998 yıllarında Ankara'da çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalışan Soysal, 1999 yılında ikiz çocuğu olunca, çocuklarına bakmak için işten ayrılmıştır.

Yemek yapmaktan büyük keyif duyduğunu sürekli olarak ifade eden Sahrap Soysal, bir rastlantı üzerine televizyonda yemek programı yapmaya başladı. Soysal'ın sadece yemek tarifleri değil, yemek kültürüne dair anlattıkları, verdiği pratik bilgiler ve yemek yapışında elinin yatkınlığı ve hızı en dikkat çekici özellikleridir.

2000-2003 yılları arasında Kanal D'de "Mutfakta Keyif" adlı programı sunan Soysal, 2004 yılında, "Bir Yemek Masalı" adlı kitabı ile İsveç'ten "Gourmand Best Local Cookbook in The World” (Gourmand Dünyanın En İyi Yemek Kitabı), ödülünü aldı. Bu başarısına devam eden Soysal daha sonra 2008 yılında Derviş Sofraları Kitabı, Frankfurt Kitap Fuarı'nda Best Historical Cuisine ödülüne layık görülmüştür.

Sahrap Soysal, halen televizyon programlarının yanı sıra Hürriteleri ile Seninle Dergisi'nin yemek konusunda yayın danışmanlığını ve editörlüğünü yapmaktadır. Aynı zamanda Kanal D'de hafta içi her gün Lezzetli Mutfaklar Programını sunan Sahrap Soysal; Dr. Nuri Soysal ile evli olup 3 çocuk annesidir.

Haber: Umut Tarhan