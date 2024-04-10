Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanlığı, kentte gelenek haline getirdiği bayramlaşma programını sürdürüyor. Geçmişten bu yana açık havada yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma programı bu yıl kapalı alanda yapılacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, dava arkadaşlarını ve gönüldaşlarını bayramlaşma programına davet etti. Güray mesajında "Kıymetli dava arkadaşlarımız ve gönüldaşlarımız, Ramazan Bayramı münasebetiyle AK Parti Van İl Başkanlığımız tarafından düzenlenecek olan geleneksel bayramlaşma programımıza katılımınız bizleri onurlandıracaktır. Bayramlaşma programımıza tüm halkımızı bekliyoruz. 🗓 10 Nisan Çarşamba⏰ 12.00 📌AK Parti Van İl Başkanlığı Konferans Salonu" ifadelerine yer verdi.

31 Mart seçimleri sonrası yapılacak olan bayramlaşma programına kimlerin katılacağı ise merak konusu oldu.