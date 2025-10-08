Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi mevkisinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 21 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Jandarmadan yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Kaynak: İHA