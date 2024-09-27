Yangın Riski ile Mücadele:

Van Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma ve AFAD'ın ortaklaşa düzenlediği tatbikat, acil durum müdahalesine dair çarpıcı bir örnek sundu. ekipler arasındaki uyum ve koruyucu önlemler, potansiyel tehlikelere karşı hazırlığın gerekliliğini ortaya koydu.

Endüstriyel tesislerdeki yüksek riskler, tatbikatın amacını ve önemini vurguladı.

Kutlama ve Teşekkür:

Tatbikat sonrası, itfaiyecilere pasta ikram edilerek İtfaiyeciler Haftası coşkuyla kutlandı.