Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde; 4 kilo 311 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 63 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli Y.T. (23) hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA