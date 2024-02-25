‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ projesi çerçevesinde Edremit ilçesi Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin tanınmış şair ve müzisyenlerinden Mikail Şimşek, Dursun Ali Erzincanlı, Serdar Tuncer ve Murat Belet, Vanlılarla buluştu. Salonu hıncahınç dolduran katılımcılar, okunan ilahi ve ezgilerle keyifli dakikalar yaşarken, okunan şiir ve söyleşi ile de duygu dolu anlar yaşadı. Filistin’de yapılan zulümle ilgili söyleşide Mescid-i Aksa ve Kudüs ile ilgili de şiirler okundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları ile başlatılan, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü’ projesi kapsamındaki programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Özvan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve vatandaşlar katıldı. Program yapılan dualarla sona erdi.